Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, l’ultimo allenamento pomeridiano settimanale: conclusa l’attivazione, i rossazzurri si sono dedicati ad esercitazioni tattiche in fase offensiva e in fase difensiva, seguite da approfondimenti sui calci piazzati. Sabato mattina, rifinitura e convocazioni. Vedremo se ci saranno altri recuperi in vista di Avellino, dopo Rosaia. Non ancora sciolte le riserve su Dall’Oglio.

