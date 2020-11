TORRE DEL GRIFO: seduta pomeridiana, da mercoledì Rosaia in gruppo

Il Catania ha sostenuto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida all’Avellino. In base a una suddivisione disposta alla luce dei minuti di gioco sommati nelle ultime gare, tre gruppi hanno svolto programmi differenziati: rigenerazione, lavoro intermittente, partite ad alta intensità seguite da una sessione aerobica. Da sottolineare una ricorrenza in casa rossazzurra: Nana Welbeck, che ha totalizzato finora 29 presenze siglando 2 reti con la maglia del Catania, ha compiuto 26 anni di età. Giacomo Rosaia, invece, tornerà ad allenarsi con i compagni da domani: gli esami diagnostici hanno escluso lesioni muscolari. La preparazione proseguirà mercoledì con una seduta mattutina, giovedì e venerdì con inizio alle 15.00, sabato con la rifinitura in calendario alle 9.30.

