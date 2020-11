VERSO CATANIA – BISCEGLIE: Maldonado e Cittadino in diffida, per Marinacci nuova squalifica

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, in base alle risultanze degli atti ufficiali, in vista di Catania-Bisceglie ha deliberato un ulteriore turno di squalifica nei confronti del preparatore dei portieri biscegliese Vincenzo Marinacci perché, già in stato di squalifica, “svolgeva attività tecnica con la propria squadra prima dell’inizio della gara” (in precedenza era stato espulso per proteste nei confronti dell’arbitro, ndr). I centrocampisti Luis Maldonado e Andrea Cittadino, rispettivamente in forza al Catania ed al Bisceglie, avendo riportato la quarta ammonizione in campionato sono entrati invece in diffida. Maldonado, pertanto, in caso di nuovo cartellino giallo salterebbe la partita successiva.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***