STAMPA AVELLINESE: “Catania, vittoria col minimo sforzo. Prova disarmante dell’Avellino”

La stampa irpina torna sulla sconfitta casalinga riportata dall’Avellino contro il Catania, sottolineando le difficoltà incontrate dalla formazione biancoverde.

In particolare l’edizione campana del Corriere dello Sport e della Gazzetta dello Sport parlano rispettivamente di “Avellino abulico, Catania in ascesa” e del fatto che “in trasferta il Catania corre. Non basta Maniero: Avellino giù”.

Su tuttoavellino.it, invece, si legge che “a fare la partita è stato il Catania, che pur non mostrando un gioco trascendentale, ha portato a casa un 2-0 col minimo sforzo, frutto di un autogol e un preciso colpo di testa”, aggiungendo che la squadra di Braglia si è svegliata “dopo il gol di Maniero, arrivato ormai troppo tardi”. La stessa fonte, evidenzia come il Catania non abbia “offerto di meglio”, ma “quantomeno la squadra etnea è apparsa più convinta e determinata sull’obiettivo rispetto ai Lupi”.

Sportavellino.it, infine, mette in risalto il rientro in campo dell’Avellino dopo 18 giorni, rispondendo “con una prova disarmante”.

