VERSO TERAMO – CATANIA: sfida da ex per Bombagi

Tra i calciatori più rappresentativi del Teramo, il centrocampista offensivo Francesco Bombagi ritrova il Catania domenica pomeriggio allo stadio “Bonolis”. A meno che non sia costretto a dare forfait, vista la lombalgia che lo tiene fuori dai giochi da diverse partite.

Rinforzo per il Catania nella seconda parte del campionato di Lega Pro 2015-16, quello immediatamente successivo alla retrocessione d’ufficio determinata da ‘I Treni del Gol’, Bombagi non lasciò il segno alle pendici dell’Etna. Un solo gol all’attivo contro la Juve Stabia, per il resto ha alternato positive prestazioni a momenti di appannamento dovuti, forse, ad una condizione fisica non sempre impeccabile. Dopo essere ripartito indossando le casacche di Fondi, Ternana e Pordenone, dallo scorso anno fa bene la sua parte tra le file del Teramo.

