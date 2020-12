CALCIO SICILIANO – Saraniti (Palermo): “Siamo stati super contro il Catania”

Ai microfoni di Sky, l’attaccante del Palermo Andrea Saraniti è tornato sul derby pareggiato 1-1 col Catania al “Barbera”. Ecco quanto evidenziato da mediagol.it:

“E’ pazzesco per un palermitano come me giocare il derby con il Catania, è stata una cosa fantastica. Eravamo in 11 ma ci siamo uniti tutti, compreso lo staff, ci siamo guardati in faccia e abbiamo capito che non potevamo mollare perché non si può mollare in certe circostanze. Siamo stati prima di tutto uomini e poi come ho detto parecchie volte, siamo stati uomini coraggiosi. Perché affrontare un derby in 11, una partita sentita, venendo da un periodo così e così in quanto reduci dal pareggio contro il Catanzaro, è stata una sensazione bellissima. Sia io, che i ragazzi che tutto l’ambiente ci siamo uniti e abbiamo fatto una super prestazione”.

