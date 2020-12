CATANIA – BISCEGLIE: ridotta la squalifica di Bucaro

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, nell’udienza in videoconferenza fissata il 22 dicembre 2020, a seguito del reclamo proposto dalla società A.S. Bisceglie S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate effettive di gara inflitta al sig. Bucaro Giovanni in occasione dei fatti di Catania-Bisceglie del 2 dicembre scorso, ha accolto parzialmente il ricorso. Ridotta la sanzione del tecnico della squadra pugliese da sette a cinque giornate.

