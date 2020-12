COPPOLA (Potenza): “Col Catania sfida da non fallire”

Non è un momento facile per il Potenza. Il prossimo avversario del Catania naviga nei bassifondi della classifica ma il centrocampista rossoblu Mario Coppola suona la carica, durante la trasmissione ‘Stop & Gol’ andata in onda sulle frequenze di Nuova Tv. Ecco quanto evidenziato da tuttopotenza.com:

“Noi ci mettiamo anima e cuore in ogni partita ma fino ad oggi per vari motivi i risultati non sono arrivati. Speriamo di muovere la classifica contro il Catania e quella con i siciliani per noi diventa una partita da non fallire. E’ chiaro che ci servono dei rinforzi in ogni reparto”.

