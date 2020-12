EX ROSSAZZURRI – Presenze, Di Cecco raggiunge quota 500 in carriera

Importante traguardo per Domenico Di Cecco, esperto centrocampista che ha militato tra le file rossazzurre nella stagione 2016/17 collezionando 19 presenze in sei mesi con un gol all’attivo. Ha compiuto 37 anni a maggio e qualche giorno fa, in occasione del match di campionato (Serie D) tra Bitonto – sua attuale squadra – e Portici, Di Cecco (nella foto con il dfensore Dario Bergamelli ai tempi del Catania, ndr) ha raggiunto quota 500 apparizioni in carriera. I compagni lo hanno omaggiato con una maglia celebrativa e, ciliegina sulla torta, sul campo è arrivata la quarta vittoria stagionale.

