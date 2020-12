DA ‘LA SICILIA’ – Raffaele: “Attenti al Potenza, la classifica non rispecchia il valore”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Potenza deve cercare di svoltare di fronte a una fase complicata della propria stagione e contro di noi giocherà la sua ultima partita in casa prima della sosta. Troveremo un avversario agguerrito e con una classifica che non rispecchia nel modo più assoluto il valore della squadra, che io ritengo buono. Conosco, per averli allenati, parecchi dei calciatori rimasti”. Così l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele avverte i rossazzurri a non sottovalutare in nessun modo la trasferta di Potenza. La sua ex squadra, nella stagione scorsa – trascinata dai gol di elementi cardine quali Giosa, Emerson e França – vantò la miglior difesa d’Europa con due soli gol beccati e otto turni senza subire reti. Solo il Cartagena (seconda divisione spagnola) vantava lo stesso percorso.

