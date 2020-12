DA ‘LA SICILIA’: emolumenti ok, l’avv. Arena incontra la Sigi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano La Sicilia evidenzia i prossimi passi della trattativa per il passaggio di consegne. Ieri, come già riportato nelle nostre pagine, era l’ultimo giorno utile per il pagamento degli emolumenti di settembre e ottobre a tesserati e dipendenti del Catania, che ha rispettato la scadenza grazie alla Sigi. In serata è poi arrivato l’avv. Salvo Arena, legale di Joe Tacopina, che stamattina incontrerà Gaetano Nicolosi – maggiore azionista Sigi – e gli altri componenti della SpA etnea. Tornerà, inoltre, a confrontarsi con il collega Giuseppe Augello che, assieme all’avv. Cacopardo, ha lavorato a lunga sulla riduzione del debito, dando il via alla negoziazione del contratto d’acquisto del club.

