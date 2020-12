TACOPINA – CATANIA: al via la fase calda della trattativa

Ci siamo. Entra nel vivo la trattativa per l’acquisizione delle quote del Calcio Catania a beneficio del gruppo di Joe Tacopina, ma è prevista la partecipazione al progetto di Gaetano Nicolosi e di altri degli attuali componenti della Sigi. Nelle prossime ore l’avvocato Salvo Arena, che cura gli interessi di Tacopina, terrà un incontro a Torre del Grifo con i vertici del Catania ed i legali rappresentanti, in primis l’avv. Giuseppe Augello.

Non tutti gli accordi relativi alla ristrutturazione del debito – finalizzati alla riduzione di circa 15 milioni di euro come richiesto dagli investitori – sono ancora da considerarsi formalmente chiusi, ma l’avv. Giovanni Ferraù è sicuro che la trattativa andrà a buon fine. I notevoli passi avanti sul tema e la recente visita in Sicilia di Tacopina, che ha avuto modo d’incontrare anche il primo cittadino etneo, lasciano intuire che la strada intrapresa è quella giusta.

Sono giorni caldi, il contratto d’acquisto di 44 pagine trasmesso per via telematica verrà infatti negoziato in presa diretta. L’avv. Augello ne ha già preso visione, riscontrando la presenza di alcuni aspettivi significativi che vanno chiariti, con all’interno clausole e linee ben precise da seguire e che impegnano entrambe le parti.

L’auspicio è che, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, si possa giungere alle tanto attese firme. Ma il closing avverrà probabilmente entro i primi 10-15 giorni del 2021, occasione in cui è previsto il ritorno in Sicilia di Tacopina per avviare ufficialmente l’inizio del nuovo corso da Presidente del Calcio Catania.

