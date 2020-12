DA ‘LA SICILIA’ – Raffaele: “Sarà un 2021 ambizioso. Manneh, lanciato segnale importante”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Mercoledì, nel dopo-gara di Catania-Catanzaro, aveva già espresso parole d’elogio alla squadra. Mister Giuseppe Raffaele torna sulla positiva chiusura d’anno proiettandosi sul futuro, ai microfoni del quotidiano La Sicilia:

“In avvio abbiamo programmato tra le difficoltà del momento e gli infortuni, adattando giocatori in più ruoli. Adesso proponiamo un calcio più pratico, pensiamo alla seconda parte di stagione con rinnovate ambizioni. Avremmo messo la firma per un terzo posto, vedremo cosa succederà strada facendo. Se ci sarà la possibilità di tentare di vincere, perchè non farlo? Mi auguro di migliorare la condizione di alcuni giocatori. Manneh? Era mancato per gli impegni in Nazionale, ha lanciato un segnale importante”.

