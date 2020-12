MERCATO: le date di apertura e chiusura della finestra invernale

Nei prossimi giorni riapre ufficialmente il calciomercato. La sessione invernale si terrà a cavallo tra i mesi di gennaio e febbraio. Per la precisione, la data di apertura è stata fissata per il 4 gennaio, primo lunedì del 2021. Da quel momento sarà possibile per le società italiane depositare i nuovi contratti. La finestra di mercato si chiuderà l’1 febbraio (ore 20:00), non il 31 gennaio poichè sarebbe coinciso con una domenica e, dunque, una giornata di campionato. Considerate le problematiche logistiche legate allo svolgimento di una serie di partite nell’ultimo giorno possibile di trattative, con molti dirigenti impegnati, è stato così deciso di spostare di 24 ore la chiusura.

