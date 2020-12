POTENZA – CATANIA: dirige Tremolada, i precedenti dell’arbitro con le due squadre

Sono stati designati gli arbitri per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Sarà Paride Tremolada (Monza) a dirigere l’incontro Potenza-Catania, in programma domenica 20 dicembre. Assistenti Fabio Pappagallo (Molfetta) e Mauro Dell’Olio (Molfetta). Quarto ufficiale Mario Cascone (Nocera Inferiore).

Due precedenti con il “fischietto” brianzolo per i rossazzurri: Catania 1-0 Virtus Francavilla (rigore di Lodi – Serie C 2018/19) e Paganese 3-1 Catania (Dall’Oglio in gol per la squadra etnea – Serie C 2019/20). Si registra, invece, un confronto con il Potenza: il risultato di 2-2 maturato allo stadio “Alfredo Viviani” contro la Cavese (Serie D 2017/18)

