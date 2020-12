Riportiamo i risultati dei recuperi di Serie C, girone C, disputati alle 15:00. Vittorie esterne per Vibonese e Avellino. Il Palermo pareggia in extremis contro la Viterbese. A segno gli ex Catania Mbende e Maniero:

Casertana 0 – 2 Vibonese (45′ Berardi, 87′ Plescia)

Palermo 3 – 3 Viterbese (57′ Lucca, 65′ Simonelli, 68′ Tounkara, 76′ Saraniti, 82′ Mbende, 91′ Lucca)

Potenza 0 – 1 Avellino (69′ Maniero)

