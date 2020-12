TACOPINA – CATANIA: ultimi angoli da smussare prima del closing, nessun allarmismo

La notizia di un accordo sulla parola raggunto per il passaggio di consegne, con le firme che si concretizzeranno il 9 gennaio ed il closing vero e proprio che avverrà entro la fine del mese prossimo, indicano l’inizio di una nuova era in casa rossazzurra. Si ripartirà da Joe Tacopina, primo Presidente americano della storia del Catania. Restano da definire alcune situazioni legate alla ristrutturazione del debito con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate, ma senza creare inutili allarmismi l’operazione andrà in porto come preannunciato. Lo stesso Tacopina tornerà nella città dell’Elefante, presumibilmente a metà gennaio.

Nessun colpo di scena previsto, solo qualche angolo da smussare. Semmai gli unici dubbi riguardano lo sviluppo delle strategie di mercato nella finestra invernale. Le porterà avanti l’attuale dirigenza, oppure saranno rispettati i tempi tecnici affinchè la nuova proprietà intervenga già in ottica gennaio? Vedremo. In ogni caso parte della Sigi, con in testa l’attuale azionista di maggioranza Gaetano Nicolosi, supporterà Tacopina – che acquisirà il 100% delle quote – nell’ambizioso piano di rilancio del Calcio Catania.

