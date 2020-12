TELENOVELA CONCLUSA: il Catania avrà il primo Presidente americano della storia

Il 2021 passerà alla storia del Calcio Catania come quello in cui, per la prima volta, un Presidente americano sarà al timone della società rossazzurra. La comunicazione dell’avvocato Giovanni Ferraù mette la parola fine alla lunga telenovela che ha visto protagonisti Joe Tacopina e la Sigi. Una trattativa avviata in estate, entrata nel vivo questo mese dopo frequenti contatti e incontri tra i legali rappresentanti. Era solo questione di tempo per addivenire ad una soluzione. C’è sempre stata un’atmosfera di moderato ottimismo. Occorreva però definire con chiarezza e precisione tutti i dettagli di un’operazione complessa. Snodo fondamentale, la riduzione dell’elevato monte debiti da 60 milioni di euro che attanagliava il Catania. Una cifra immensa per qualsiasi club di Serie A, figuriamoci per il Catania che milita in C.

Gli sforzi (notevoli) della Sigi sono stati premiati, perfezionando una lunga serie di accordi e ratificando le intese su clausole, scadenze e quant’altro affinchè l’affare andasse in porto. Il brillante ed immenso lavoro compiuto dai professionisti della SpA catanese e del gruppo Tacopina ha fatto sì che giungesse la notizia del raggiungimento dell’accordo. La speranza era quella di concretizzarlo entro Natale, non è stato possibile per questioni tecniche che andavano affrontate con equilibrio e scrupolosa attenzione. Ma adesso ci siamo davvero. Il 9 gennaio scatterà l’esecutività dell’accordo e, subito dopo, si passerà al closing definitivo. Tacopina ha deciso d’investire a Catania intravedendo potenzialità elevate nella piazza e prospettive importanti, con basi solide su cui lavorare in ottica presente e futura.

Un investimento mirato che riguarda anche il territorio, attraverso lo sviluppo di una serie di eventi e progetti che passeranno, inoltre, da una diversa gestione dello stadio “Angelo Massimino”. Un tema, questo, che verrà approfondito ulteriormente con l’amministrazione comunale etnea. Sul piano sportivo, invece, il chiaro intento è quello di collocare la città dell’Elefante in Serie A. Senza false promesse sulle tempistiche ma, certamente, l’obiettivo è di riposizionare i colori rossazzurri ad alto livello nel minor tempo possibile. Portando alle pendici dell’Etna un modello di business operativo con brand di respiro internazionale, un management di livello, un piano marketing opportunatamente studiato e Torre del Grifo Village che si rivelerà un importantissimo asset strategico. Tante idee per fare tornare grande il Catania e una piazza che, dopo anni di rospi ingoiati e bocconi amari, non desidera altro che rilanciare fortemente le proprie ambizioni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***