IL SINDACO: “Tacopina, ci aspettiamo progettualità e lungimiranza. Il Comune farà la sua parte”

Il primo cittadino di Catania Salvo Pogliese esprime tutta la propria soddisfazione, sui social, alla luce dell’accordo raggiunto per il passaggio di consegne delle quote del Calcio Catania al gruppo di Joe Tacopina:

“Ieri è stato il giorno più importante della storia recente del Catania Calcio: l’annuncio dei legali della Sigi e di Joe Tacopina sulla data del closing (9 gennaio) e della firma definitiva (entro il 31) segna un punto di svolta nella trattativa per il passaggio del Catania all’avvocato italoamericano. Sono state settimane di lavoro duro, intenso, meticoloso e alla fine proficuo. Le due parti hanno dimostrato di avere a cuore il bene superiore del Catania come priorità, per tutto quello che esso rappresenta per la nostra città e per tutti noi cittadini/tifosi”.

“Voglio dare nuovamente atto ai soci della Sigi di aver compiuto un grande gesto d’amore, dapprima salvando la Lega Pro e la matricola 11700 dal fallimento certo, poi mettendo da parte legittime ambizioni personali per consentire il subentro di un gruppo che ha progetti di investimento (non solo calcistici) importanti e duraturi. Questo, infatti, ci aspettiamo da Tacopina: progettualità e lungimiranza, ben sapendo che le cose non si ottengono subito. Il Comune farà la sua parte, come sempre. L’assessore Parisi segue passo passo l’evoluzione della vicenda, ci sono ragionamenti da fare sullo stadio e sulla convenzione per la sua gestione, la nostra disponibilità è massima. Perché, come tutti, non vediamo l’ora di poter tornare a gridare al Massimino il nostro Forza Catania!”.

