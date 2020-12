TORRE DEL GRIFO: allenamento nel pomeriggio, sabato parla Cristaldi

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, l’ultimo allenamento pomeridiano settimanale. Programmi differenziati per due gruppi: i rossazzurri schierati fin dall’inizio mercoledì sera hanno sostenuto una sessione di scarico in palestra e rigenerazione in campo; per tutti gli altri disponibili, dopo l’attivazione tecnica, gioco di posizioni ed esercitazioni in fase conclusiva.

Sabato, alle 11.00, in programma la seduta di rifinitura. Il collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi – che sostituirà ancora Mister Giuseppe Raffaele – rilascerà alcune dichiarazioni nel pomeriggio. C’è curiosità soprattutto per saperne di più sulle condizioni fisiche dei giocatori ancora in dubbio per il match di domenica con la Cavese.

