VERSO CATANIA – BISCEGLIE: ecco i rossazzurri già andati a segno con la squadra pugliese

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania che figurano nella lista delle convocazioni per l’impegno con il Bisceglie, tre di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la formazione pugliese. Ci riferiamo a Tommaso Silvestri, Michele Emmausso e Manuel Sarao, tutti a segno in confronti di campionato.

Silvestri ha trafitto i nerazzurri stellati in occasione di Trapani 2-2 Bisceglie (Lega Pro 2017/18), rispondendo di testa al momentaneo 0-1 di D’Ursi. Emmausso, invece, a Bisceglie sbloccò il risultato in favore della Vibonese al 69′, prima del definitivo 1-1 di Montero (Serie C 2019/20). Sarao, infine, spianò la strada verso la vittoria del Monopoli nel derby coi nerazzurri stellati disputato l’8 aprile 2018, sempre in terza serie, andando a segno al 19′. L’autorete di Giron (38′) fissò il risultato sul 2-0 biancoverde al “Veneziani”.

