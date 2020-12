VERSO VITERBESE – CATANIA: gara da ex anche per Conticchio e Fimiani

Agli ex della sfida Maurizio Pellegrino, Francesco Salandria e Moïse Mbende, citati nei giorni scorsi, se ne aggiungono altri con trascorsi tra le file rossazzurre, oggi operativi all’interno dello staff della Viterbese. Parliamo Patrizio Fimiani e Alessandro Conticchio (nella foto con gli ex Catania Richard Vanigli ed Ivan Francesco Alfonso, ndr).

Conticchio ha deciso di partecipare al lavoro di ricostruzione del settore giovanile laziale, guidando l’Under 17. Dopo ben sette anni consecutivi di collaborazione tecnica con Cristiano Lucarelli, l’ex centrocampista si è “sganciato” da quest’ultimo, lasciando però anch’egli il Catania.

Fimiani, invece, tra il ’95 e il ’97 ha indossato la maglia del Catania totalizzando oltre 50 presenze nell’allora Serie C2 e sfiorando la promozione dopo una splendida cavalcata. Ha difeso soprattutto i pali della Viterbese e lui, nativo proprio di Viterbo, quest’anno è stato assunto in qualità di responsabile del settore giovanile gialloblu delle formazioni Under 16, Under 14, Under 13 e della scuola calcio Viterbese.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***