VITERBESE – CATANIA: minuto di raccoglimento per Paolo Rossi

La notizia del giorno, purtroppo in negativo, non può che essere la scomparsa di un simbolo del calcio italiano, l’eroe del Mundial ’82 Paolo Rossi. In memoria di Pablito, il Presidente della FIGC Gabriele Gravina ha disposto l’effettuazione di un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel prossimo fine settimana.

Sarà così, pertanto, anche in occasione di Viterbese-Catania, gara valevole per la 15/a giornata del girone C di Serie C. Bandiere a mezz’asta, inoltre, in via Allegri, nel palazzo sede della FIGC, e al Centro Tecnico Federale di Coverciano.

