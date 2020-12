VITERBESE – CATANIA: visibile su Eleven Sports e Sky Sport 256

La Lega Pro rende noto che la partita Viterbese-Catania, valevole per la 15/a giornata del girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports in modalità OTT (direttamente via Internet) e su SKY in modalità pay per view, attraverso il canale Sky Sport 256 (al prezzo di 4,99 euro).

Per seguire la gara su Eleven Sports (sospeso il servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube) bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.it, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

