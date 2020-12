TORRE DEL GRIFO: seduta di lavoro mattutina. Ecco i sicuri assenti domenica

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, la seconda seduta d’allenamento settimanale. Conclusa una sessione di lavoro in palestra, il gruppo rossazzurro ha disputato una serie di partite a pressione. In chiusura, Mister Giuseppe Raffaele ha disposto e diretto esercitazioni tattiche.

In vista della gara con la Viterbese, da valutare nei prossimi giorni le disponibilità di Claiton, Dall’Oglio, Rosaia e Sarao (sono arrivate rassicurazioni dal Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino in questo senso); certe le assenze di Gatto, Pellegrini, Reginaldo e Vicente, che non recupereranno in tempo, e degli squalificati, Tonucci e Welbeck. Sicuro il rientro di Maldonado.

