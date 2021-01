CALCIO SICILIANO – Palermo, Saraniti torna sul derby: “1-1 finirà negli annali della storia…”

C’è ancora l’1-1 contro il Catania nei pensieri dell’attaccante palermitano Andrea Saraniti, che non manca di elogiare il Palermo per la prestazione offerta nonostante la mancata vittoria, intervenendo nel corso della trasmissione ‘Siamo Aquile’, su Trm:

“Io penso che finirà negli annali della storia. Disputare uno dei derby più importanti d’Italia, se non d’Europa, il primo per me con la maglia della mia città è stato un mix di sensazioni, roba da matti. Per un palermitano non si possono descrivere le emozioni. Il Catania fondamentalmente giocava in 16 e noi in 11 abbiamo triplicato le forze, dando quel qualcosa che ci ha fatto capire di essere veramente una grande squadra. Avevamo anche Valente mezzo acciaccato nel secondo tempo. Siamo stati uomini veri, andando oltre quel che di normale attiene alla partita. A partire dalle gare con Catanzaro e Catania abbiamo dato vita al nostro campionato, formando un gruppo che finora ha dimostrato di non mollare mai, di stare sempre sul pezzo, di combattere su ogni pallone. La traversa nel derby? Mi sono girato in un millesimo di secondo, trovandomi subito la palla tra i piedi. Potevo avere più lucidità nel portarla avanti, ho sbagliato a mettere troppa potenza e la potevo piazzare. Ho scaricato tutto quello che avevo ma è andata così…”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***