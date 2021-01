EX ROSSAZZURRI – Fedato (Casertana): era stato accostato al Catania, adesso è in ripresa dal Covid

Qualora fosse sfumata la trattativa per l’ingaggio di Andrea Russotto, avrebbe rappresentato un’idea di mercato per il Catania. Parliamo di Francesco Fedato. Alla fine tutto si è risolto per il meglio, trovando l’accordo con la Cavese per Russotto. A questo punto Fedato dovrebbe restare alla Casertana che, finora, lo ha impiegato con il contagocce. L’esterno offensivo, dopo il consueto periodo di isolamento effettuato a causa della positività al Covid, è risultato negativo all’ultimo tampone ed ha svolto le visite mediche di rito prima del reintegro in rosa. Il giocatore avrà, quindi, la possibilità di ritagliarsi il suo spazio tornando presto ad allenarsi a pieno regime con il gruppo.

