CALCIO SICILIANO – Saraniti (Palermo): “Catania, non dormo la notte pensando al gol sbagliato sull’1-0…”

L’attaccante del Palermo Andrea Saraniti si rammarica pensando alla mancata vittoria della squadra nel derby col Catania, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

“Il miglior Palermo visto finora? Col Catania. Eravamo solo in 11, ma ci siamo compattati diventando una specie di testuggine romana. E siamo stati sfortunati nel risultato. Noi siamo quel Palermo, non lo abbiamo sempre dimostrato, ma il vero Palermo deve essere quello. Una partita che vorrei rigiocare? Sempre col Catania. Quel gol sbagliato sull’1-0 non mi fa dormire la notte. Mi sento in debito. A Palermo la mancanza dei tifosi si avverte, anche se i nostri ci danno sempre il loro sostegno, come in occasione del derby, per esempio, quando ci hanno incitato per tutto il percorso che ci ha portato dall’albergo allo stadio”.

