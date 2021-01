MERCATO: Pandolfi, tanta concorrenza per il Catania

Luca Pandolfi, ventiduenne attaccante ora in forza alla Turris. Il Catania figura tra i club che valutano il suo profilo, avendo fatto sin qui benone in maglia biancorossa. La concorrenza, tuttavia, è agguerrita. Praticamente quasi tutte le big del campionato di Serie C (qualcosa si muove anche in B) considerano la possibilità d’intavolare una trattativa con la Turris. C’è anche il Bari, per ammissione dello stesso Direttore Sportivo Giancarlo Romairone che, al Corriere dello Sport, sottolinea: “È un giovane di belle speranze. Ci provo ma lo vogliono tante squadre. La Turris pensa di guadagnare dei soldi e quindi tiene botta”.

