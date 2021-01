CATANIA: “Massimino” sarà ristrutturato, ma nuovo stadio in futuro

Già quando la trattativa con Joe Tacopina era ancora allo stato embrionale vi parlammo del desiderio dell’avvocato italo-americano d’investire in Sicilia anche per la costruzione di un nuovo stadio. Se ne riparlerà più avanti, come sottolineato dallo stesso Tacopina a La Gazzetta dello Sport:

“Un nuovo stadio moderno con tutti i comfort arriverà in futuro. Confesso che in questo momento non è la priorità numero uno, perché il ‘Massimino’ ha una capienza superiore a 20.000 posti. Abbiamo parlato col Comune e il Sindaco sta cercando di mettere a disposizione fondi dal governo da reinvestire nello stadio per ristrutturarlo. Lo renderemo più attraente”.

