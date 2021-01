MERCATO: tris di richieste per Gatto

Si cerca una nuova sistemazione per Alessandro Gatto, attaccante che il Catania ha prelevato la scorsa estate e che, finora, ha trovato pochissimo spazio sul rettangolo verde. Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, in lista per il 26enne calciatore pugliese ci sono Virtus Francavilla, Vibonese e Bisceglie. Nel caso in cui Gatto si trasferisse in quest’ultimo club, si tratterebbe un ritorno per lui dopo l’esperienza proficua della passata stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***