DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Tacopina: “Catania, sarai un top club in Italia. Restano Guerini e Pellegrino, interverremo sul mercato”

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Joe Tacopina parla degli obiettivi del Catania nei prossimi mesi, confermando di essere pronto ad intervenire sul mercato:

“Quali le priorità? Intanto portare in club in Serie B e poi ovviamente in A, per fare del Catania un top club in Italia. Se sono contento della stagione che sta facendo? La squadra è al terzo posto e se dovessero essere restituiti i due punti sarebbe da sola in quella posizione. Il gruppo sta procedendo davvero bene. Il nostro piano aziendale è sempre stato quello di prende in mano la squadra a metà stagione e concentrarsi sul prossimo anno per conquistare la B. Ma c’è la possibilità di disputare i playoff e potrebbe succedere qualcosa di speciale. Per questo vogliamo rafforzare la squadra. Daremo a Raffaele i giocatori, gli strumenti di cui ha bisogno. Penso che questa sia una delle squadre più forti della Serie C. Se c’è una possibilità di andare subito in B la sfrutteremo, altrimenti pianificheremo la prossima stagione, ma “il pallone è rotondo” e non si sa mai cosa può succedere”.

“Cambi nello staff tecnico e dirigenziale? Alla fine della stagione faremo una valutazione del lavoro. Ma è ancora un’idea lontana, ora concentriamoci su questa stagione. Manterremo l’attuale assetto con Pellegrino, Guerini e Raffaele. In questa stagione non faremo modifiche, poiché il gruppo rossazzurro sta portando avanti un ottimo lavoro con la squadra e non c’è motivo di cambiare. Vogliamo supportare il gruppo e operare in sintonia”.

