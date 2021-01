CATANIA SOCIAL – Biondi verso un 2021 importante: “Che sia un anno pieno di momenti felici…”

Tanta voglia di ripartire dopo un 2020 grigio per i tifosi rossazzurri. Tra i messaggi di auguri pubblicati sui social dai tesserati del Catania, menzioniamo quello di Kevin Biondi, probabilmente il giocatore più atteso nella seconda, decisiva, parte di campionato: “Buon Anno popolo RossoAzzurro! Che possa essere un anno pieno di momenti felici…”. Questo il messaggio semplice ma carico di speranza, nell’ottica di un 2021 che dirà molto e con tante novità all’orizzonte per il Catania. I prossimi mesi saranno importanti per lo stesso Biondi, seguito sul mercato da società di categoria superiore ma che riceverà la proposta per il rinnovo del contratto in scadenza. A conclusione di un 2020 dal rendimento un pò altalenante, il ragazzo classe 1999 sente la fiducia del Mister Giuseppe Raffaele – suo convinto estimatore – e proverà a sfruttare appieno il potenziale di cui dispone, avendo ancora ampi margini di miglioramento.

