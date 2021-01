LA FERLITA: “Mie dimissioni non pregiudicano per nulla cessione Catania a Tacopina”

Ai microfoni di freepressonline.it, Nuccio La Ferlita chiarisce la motivazioni che lo hanno portato a dimettersi dal ruolo di consigliere nel CdA di Sigi:

“Sono cose interne alla Società che non devono preoccupare i tifosi. La mie dimissioni non pregiudicano per nulla la cessione del Calcio Catania a Tacopina. Al posto mio sarà nominato un altro consigliere e si andrà avanti. Mi sarei guardato bene a fare una cosa che avesse potuto creare difficoltà a un qualcosa a cui tengono Sigi, i tifosi e la città. Continuerò a fare il socio della Sigi come ho sempre fatto. Io sono un tifoso da più di quarant’anni e lo sarò sempre“.

“Le motivazioni della mia scelta? Io mi occupo di spettacoli. La mia attività è stata la prima a fermarsi per la pandemia e purtroppo credo che sarà l’ultima a riprendere. Io ho famiglie e partite Iva collegate. Le nostre sono aziende Ad personam e questo è un momento in cui io devo pensare anche alla mia attività. Questo non significa che voglia trascurare Sigi, ma è un momento molto delicato dove deve esserci un’attenzione che può dare qualche altro socio più disponibile“.

