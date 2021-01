MONOPOLI E MERCATO: si apre una nuova settimana intensa per il Catania

Poteva essere l’occasione per dare continuità al prezioso successo interno col Foggia dopo la battuta d’arresto di Caserta. Invece il Catania non è sceso in campo, costretto ad accettare la decisione dell’arbitro di rinviare a data da destinarsi il confronto esterno con la Paganese. Terreno di gioco in condizioni impraticabili, rischio elevato di riportare infortuni e di non assistere ad un incontro di calcio bensì ad un impegno di pallanuoto. Paganese-Catania non si è giocata ed è giusto così. Adesso non si può far altro che pianificare una nuova settimana di lavoro in funzione della successiva gara casalinga col Monopoli, in programma domenica 31 gennaio contro un avversario in salute.

I prossimi però saranno giorni intensi anche sul fronte calciomercato. Il Catania si è rafforzato con gli innesti di Sales, Giosa e Russotto. Le strategie di mercato rossazzurre porteranno, comunque, ad altri innesti. Un centrocampista ed un nuovo attaccante rappresentano la priorità, ma si valuta un ulteriore ingaggio per la difesa e, per quanto concerne il reparto offensivo, i rinforzi potrebbero anche essere due. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, il Catania valuta inoltre nomi a sorpresa che non sono mai venuti fuori nei giorni scorsi. Non dimenticando il fatto che, al momento, la lista è piena e, di conseguenza, va liberato qualche slot per tesserare nuovi giocatori.

