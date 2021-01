DA ‘LA SICILIA’ – Lodi: “Andai via per il bene del Catania, auguro il meglio alla nuova società”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nuova sfida professionale per Francesco Lodi. Il centrocampista ha detto sì al progetto del FC Messina, speranzoso di vincere il campionato di Serie D alla corte dell’ex rossazzurro Pino Rigoli. Nell’intervista rilasciata c’è spazio anche per alcune dichiarazioni sul Catania, indimenticabile sua ex squadra:

“Catania è una cosa viscerale per me, la città di mia moglie. Quando il Catania era in difficoltà mi è stato chiesto di trovare una soluzione che potesse aiutare la società. Sono andato via per il bene del Catania. C’erano dei problemi, che poi si sono visti sino al salvataggio di Sigi dal fallimento. Per il Catania ho rinunciato alla A. Ho vissuto momenti di gioia e tristezza che solo io posso ricordare appieno. Auguro alla nuova società di tornare dove merita”.

