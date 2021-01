DA ‘LA SICILIA’ – Mercato, priorità alle cessioni in casa Catania

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Formalizzato il trasferimento di Enrico Piovanello all’Imolese, concludendo anticipatamente il contratto di prestito tra Catania e Padova (proprietario del cartellino), entro domani è attesa un’altra cessione in casa rossazzurra. Varie trattative in corso, come quella con il Lecco che ha puntato gli occhi su Michele Emmausso. Per gli acquisti se ne dovrebbe parlare settimana prossima. Joe Tacopina vorrebbe portare subito con sè il centrocampista Franco Zuculini, al momento in forza al Defensor Sporting e che l’avvocato italo-americano conosce bene. Ma nella lista di Pellegrino figurano altri nomi di possibili acquisti. In ogni caso la priorità è cedere gli esuberi in questo momento.

