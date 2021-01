DA ‘LA SICILIA’ – Tacopina: “Piccolo giocatore di categoria superiore. Mercato, riunione con Pellegrino. Closing tra una quindicina di giorni”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il futuro presidente del Catania Joe Tacopina è rimasto favorevolmente impressionato dalla prestazione offerta dalla squadra ed è pronto a collaborare sul mercato, in attesa del closing che avverrà a febbraio:

“Ci siamo quasi, l’ufficialità arriverà con il closing che potrà essere effettuato tra 10-15 giorni se non ci saranno intoppi di natura burocratica. Questa squadra ha tanta voglia di far bene, bravi i ragazzi a reagire dopo il pari, il secondo tempo è stato forse migliore del primo. Molto impegno da parte di tutti, Piccolo giocatore di categoria superiore. Mercato? Domani (oggi per chi legge) ci riuniremo a Torre del Grifo e faremo il punto della situazione con Pellegrino. Siamo pronti a collaborare e cercheremo di trovare gli adeguati rinforzi. Resterò a Catania per quasi tutta la settimana, mi sono già sistemato a Torre del Grifo, centro sportivo del quale si occuperà Sean Largotta, venuto con me assieme a Dante Scibilia”.

