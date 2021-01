AVV. FERRAU’: “Dopo la salvezza del Catania e della matricola, mantenuto l’impegno di cedere ad un imprenditore forte”

L’avvocato Giovanni Ferraù, ai microfoni di Telecolor, sulla trattativa per il passaggio di proprietà del Calcio Catania al gruppo di Joe Tacopina confermando che ci siamo quasi ma, prima, va risolta la questione legata alla transazione debitoria con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate:

“Le parti hanno trovato un accordo sostanzialmente su tutti i punti della trattativa. Era giusto dare un segnale alla città di definizione da parte dei contraenti di questa intesa, assolutamente condizionata alla situazione dei grandi creditori che sono l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Mascalucia. Ci sono interlocuzioni in corso, i professionisti stanno lavorando mattina e notte per trovare una soluzione. Una volta ottenuto anche il benestare degli enti pubblici, il contratto sarà stipulato ed il passaggio di proprietà verrà compiuto”.

“Il miracolo del 23 luglio è dovuto al coraggio dei soci Sigi, non uno in particolare perchè tutti sono stati valorosi, eroici. Abbiamo salvato il Calcio Catania, la matricola 11700, era un impegno che abbiamo preso e mantenuto nonostante le mille difficoltà. Un altro impegno mantenuto era quello di cedere ad un imprenditore forte ed importante come Tacopina. Adesso definiamo questi ultimi passaggi ulteriormente importanti ai fini del passaggio di proprietà, iniziando una nuova era per il Calcio Catania”.

