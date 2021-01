MERCATO: Di Piazza, il Catania valuta realmente la possibilità di un ritorno. Altri tre club su di lui

Il ritorno di Matteo Di Piazza, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione in queste ore, rappresenta una reale ipotesi di mercato per il Catania, al netto delle smentite del procuratore nei giorni scorsi ai nostri microfoni. La società rossazzurra ha avviato qualche contatto e potrebbe muovere passi avanti più concreti nelle prossime ore per definire l’ingaggio di Di Piazza, in uscita da Catanzaro. Altri tre club sono sulle tracce del giocatore: si tratta di Avellino, Juve Stabia e Turris.

