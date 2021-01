MERCATO: Mazzarani e l’importanza della sua cessione

Sono giorni caldi, intensi nella sessione invernale del calciomercato. I tifosi del Catania sognano dei nomi di spicco per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Giuseppe Raffaele. In questo senso va attribuita la giusta importanza alla cessione di Andrea Mazzarani. Si è allenato per mesi a Livorno, attendendo la fideiussione necessaria per sbloccare l’operazione, ma dopo tanto tempo trascorso senza avere riscontri l’ex calciatore della Salernitana ha deciso di lasciare la società amaranto valutando le altre opportunità provenienti da club cadetti e di Lega Pro.

Da non scartare assolutamente l’ipotesi che Mazzarani possa essere utilizzato come pedina di scambio, mentre il Livorno proverebbe a fargli cambiare idea qualora si risolvesse in tempi brevissimi il nodo legato alla fideiussione. Cedere il giocatore romano sarà, in ogni caso, determinante per il Catania che risparmierebbe una cifra piuttosto consistente relativa al suo ingaggio e verrebbe in parte reinvestita sul mercato in entrata.

