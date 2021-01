CESSIONE CATANIA: c’è anche il contributo di Chiomenti

Dopo la firma del contratto preliminare d’acquisizione del 100% delle quote del Calcio Catania, attraverso una nota evidenziata da legalcommunity.it si legge anche il contributo offerto dallo studio legale Chiomenti. Quest’ultimo rafforza l’expertise nel settore, dopo aver prestato assistenza a Joe Tacopina in relazione all’acquisizione del Bologna Calcio, a Rocco Commisso per l’acquisto della Fiorentina e al Gruppo Friedkin per l’acquisizione della AS Roma, senza dimenticare l’assistenza a Fininvest per la vendita del capitale sociale di A.C. Milan e l’assistenza a Erik Thohir in relazione alla cessione del 30% dell’Inter a Lion Rock Capital.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***