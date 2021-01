STAMPA NAZIONALE – Marchetti: “Catania, magari ai Play Off farai un bel regalo a Tacopina…”

Il giornalista Luca Marchetti, ai microfoni di Sky nel corso di Area C, parla in questi termini dell’ingresso in società di Joe Tacopina:

“Vuole portare il Catania in Serie A nel minor tempo possibile, arrivando addirittura nella parte sinistra della classifica del massimo campionato. I progetti sono ambiziosissimi. Molto ingente anche l’impegno economico che dovrà affrontare Tacopina. Ha firmato il contratto preliminare d’acquisto, adesso bisognerà sottoscrivere l’atto definitivo, poi presenterà la sua squadra di lavoro. Il Catania intanto, con la vittoria di domenica, ha sopravanzato il Foggia in classifica e punta naturalmente a disputare i Play Off, magari facendo un bel regalo proprio a Tacopina…”.

