TORRE DEL GRIFO: doppia seduta di lavoro per i rossazzurri. Sales, maglia numero 17

Il Catania ha sostenuto oggi due sedute d’allenamento in vista della sfida al Foggia, in programma domenica 17 gennaio alle 15.00 al “Massimino”. In mattinata, dopo una sessione di forza in palestra, i rossazzurri hanno disputato una serie di partite a pressione; nel pomeriggio, mister Raffaele ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tattiche. Ha raggiunto Torre del Grifo anche il neo acquisto Simone Sales, che indosserà la maglia numero 17.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***