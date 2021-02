EX ROSSAZZURRI – Cani: “Maran molto bravo nella gestione della squadra, Gomez a Catania non aveva tanta continuità di rendimento”

Ai microfoni di ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio, l’ex attaccante del Catania Edgar Cani tocca alcuni argomenti legati ai trascorsi in rossazzurro di Alejandro Gomez e mister Rolando Maran.

“Già quando giocavamo insieme a Catania, Gomez evidenziava grandissime sotto il profilo fisico e tecnico. Scendevamo in campo con il 4-3-3 e lui si esprimeva benissimo nel tridente, pur non avendo tantissima continuità di rendimento. Ma anche allora dimostrava di possedere le doti di giocare spalle alla porta. Penso che da trequartista abbia reso al massimo”.

“Maran è persona molto intelligente, nella sua esperienza da allenatore a Catania ho visto in lui tanta lungimiranza dal punto di vista della gestione della squadra. Metteva carico quando l’ambiente era più spento o magari allentava gli animi quando c’era troppa pressione. In una carriera si affrontano tanti pericoli, non so cosa sia successo dopo ma penso sia un bravo allenatore”.

