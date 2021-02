EX ROSSAZZURRI – Stendardo: “Catania e Juve Stabia possono essere protagoniste ai playoff fino alla fine”

Intervistato da tuttomercatoweb.com, l’ex difensore del Catania Guglielmo Stendardo, attuale opinionista Rai, torna sul pareggio di Castellammare di Stabia:

“Il pareggio mi sembra il risultato più giusto, entrambe le squadre hanno messo in mostra calciatori interessanti e hanno disputato una buona gara. Non si può dire nulla ai presidenti, parliamo di due società che si sono mosse bene sul mercato assicurandosi le prestazioni di professionisti come Marotta e Di Piazza. Se in tempi di crisi economica riesci a chiudere trattative del genere vuol dire che sei ambizioso, credo che possano raggiungere i playoff ed essere tra le protagoniste fino alla fine”.

