Seconda giornata di lavoro, per il Catania, a Torre del Grifo in vista della sfida alla Paganese in programma mercoledì pomeriggio: dopo una sessione di forza in palestra, i rossazzurri hanno disputato una serie di partite a pressione. Domenica, allenamento alle 11.00. Si continuano a valutare le condizioni fisiche di Andrea Russotto, comunque vicino al completo recupero.

