INFERMERIA: Piccolo torna in campo a marzo?

Massimo impegno durante gli allenamenti, lavoro ad alta intensità a Torre del Grifo, com’è giusto che sia. Sfortunatamente per il Catania, in questo contesto uno scontro di gioco subito in partitella ha provocato addirittura uno stop di un mese per Antonio Piccolo, forse l’elemento di maggior spicco della formazione allenata da Giuseppe Raffaele. La visita specialistica ortopedica e la risonanza magnetica a cui il ragazzo si è sottoposto il 30 gennaio scorso ha escluso lesioni legamentose. Sospiro di sollievo, in tal senso. Resta il fatto che Piccolo deve continuare a svolgere un programma di terapie e rieducazione funzionale. Lo staff medico rossazzurro punta a rimetterlo in sesto quanto prima, ma bisogna procedere con cautela. Ecco perchè l’ex giocatore della Cremonese non dovrebbe recuperare prima del mese di marzo. La speranza è quella di rivederlo in campo in occasione del derby fissato per il 3 marzo. Al momento sembra più probabile, tuttavia, che Piccolo possa rientrare un pò più avanti. Molto dipenderà da come reagirà il ginocchio nei prossimi 10-15 giorni.

