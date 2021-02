LA SICILIA – Guerini: “Gara trappola col Francavilla. Bel clima in squadra, bravo Raffaele”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Direttore dell’Area Tecnica Vincenzo Guerini al quotidiano locale:

“Il gruppo è sano, completo. I ragazzi che hanno cominciato il ritiro estivo hanno già fatto integrare i nuovi arrivati nella maniera migliore. C’è un bel clima in squadra. Nonostante gli imprevisti bravo Raffaele a tenere in pugno il gruppo, motivare tutti e inserire i nuovi ottenendo grandi risultati. Cercheremo di lottare per il miglior piazzamento possibile, a parte la Ternana gli altri club battaglieranno. A noi, più degli altri altri, manca il pubblico. Potenzialmente potremmo essere terzi, siamo a ridosso del Bari. Il girone di ritorno è come se fosse un altro campionato. Sabato ci mancheranno giocatori, ma sono partite da affrontare isolandosi dai successivi impegni. Le gare come quella col Francavilla sono delle trappole. Adesso pensiamo a far bene contro i pugliesi”.

