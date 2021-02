INFERMERIA: Russotto dovrebbe essere disponibile per il Bari

Non figura nella lista delle convocazioni per la delicata trasferta di Terni, ma Andrea Russotto ha ripreso ad allenarsi da pochi giorni e ci sono buone probabilità che torni regolarmente a disposizione di mister Giuseppe Raffaele per il successivo impegno casalingo di fine settimana con il Bari. Andrea Zanchi, invece, pur non essendo al 100% delle condizioni fisiche (è uscito malconcio dal campo sabato scorso) è stato convocato per il match in Umbria mentre Giovanni Pinto sta bene ma va “dosato” dopo essere rientrato da pochi giorni dall’infermeria. Bisogna ancora attendere, invece, per i recuperi di Antonio Piccolo e Michele Volpe.

